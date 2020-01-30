شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تطالب مشتركي ”يمن موبايل” التبرع لـ ‏”وكالة الفضاء اليمنية” و”التصنيع العسكري”! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عدد من المشتركين في خدمة الاتصالات اللاسلكية" يمن موبايل"، اليوم الاربعاء، أن مليشيا الحوثي دعتهم الى التبرع لـ ‏"وكالة الفضاء اليمنية" و"التصنيع العسكري".

وقال المشتركين لـ " المشهد اليمني " أنه جاء في الرسالة القصيرة التي وصلت هواتفهم: "للمساهمة في دعم التصنيع العسكري .. أرسل حرف ت الى 5500 ب100 ريال"؛ على الرغم من انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من أربع سنوات.

وكان عدد من الحوثيين، تحدثوا عن نيتهم تأسيس "وكالة الفضاء اليمنية" أو "المركز الفضائي الوطني اليمني" و تكليف جامعة صنعاء بفتح قسم مختص بدراسة تقنيات الاقمار الصناعية، مع تأجيل المخصصات المالية الى ما بعد الحرب.

وأثارت الرسالة القصيرة المطالبة بدعم ما يسمى التصنيع العسكري، ووكالة الفضاء اليمنية"، ردود فعل ساخرة.