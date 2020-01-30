شكرا لبحثكم عن خبر حملة لإزالة البناء العشوائي والاكشاك المخالفة في شاطئ جولد مور بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انطلقت صباح اليوم في المنطقة المقابلة لشاطئ جولدمور السياحي بمديرية التواهي حملة إزالة بناء عشوائي وتصفية الساحل من اي مخلفات اثرت على الصورة الجمالية والسياحية لشاطى جولدمور السياحي ،وتستمر الحملة يوما واحدا .

هذا ونفذت الحملة تحت إشراف وتوجيهات مدير عام مديرية التواهي وفق خطة اعدت مسبقاً،لتزامن مع اعمال تاهيل شاطئ جولدمور يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية مشروع النقد مقابل العمل .

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وتهدف الحملة الى إزالة البناء العشوائي وإعادة ترتيب وضع الاكشاك المرخصة بما، يتناسب ومع موقع المكان السياحي.

وستستمر الحملة ضمن ما سيتم تنفيذة من منع الدراجات الهوائية والتي سبق ودهست بعض الاطفال في الشارع. ويعاني زوار شاطئ جولد مور من انتشار الأكشاك العشوائية والبناء العشوائي ما أثر على جمال الشاطئ وتسبب في مضايقة للأسر الزائرة لذلك الشاطئ.