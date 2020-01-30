شكرا لبحثكم عن خبر الضالع.. قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بمعارك مع ”المشتركة” والمقاومة الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت المواجهات، اليوم الأربعاء، بين القوات المشتركة مسنودة باللواء 30 مدرع والمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي، شمال غربي الضالع، جنوبي اليمن.

وقال مصدر ميداني، إن مواجهات شرسة دارت، صباح الأربعاء، بين القوات المشتركة واللواء 30 مدرع من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، في منطقة الخرازة، المحادة لجبهة باب غلق، بمحيط منطقة بيت الشرجي، شمالي جبهة الفاخر، بمديرية قعطبة.

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وبحسب المصادر، سقط قتلى وجرحى بين صفوف المليشيا، خلال المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة.

المواجهات التي تتجدد بشكل متقطع، يتخللها قصف لمدفعية الحوثي، تطال مناطق مأهولة بالسكان في بيت الشرجي، فضلاً عن قصف عشوائي بالأسلحة الرشاشة باتجاه مزارع المواطنين وآبار المياه، في منطقة حبيل العبدي.

جدير بالذكر أن المواجهات تتراوح بين الهدوء النسبي الحذر، والتبادل الناري المتقطع، في معظم جبهات شمال وجنوب غربي الفاخر، فيما يسود الهدوء التام جبهة مريس، شمالي الضالع.