شكرا لبحثكم عن خبر إطلاق النار على مسؤول محلي بارز في عدن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق مسلحون مجهولون النار على مسؤول محلي بارز في العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس الأربعاء. وقالت مصادر إعلامية بأن مدير عام مديرية صيرة الأستاذ خالد سيدو تعرض لإصابة برصاص مجهولين بحي القطيع في كريتر . Advertisements وقال شهود عيان ان مسلحين اطلقوا النار على خالد سيدو ولاذوا بالفرار.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة السيدو بقدمه وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج . يذكر أن هناك حملات نظمها ناشطون بعدن تطالب بتعيين سيدو محافظا للمحافظة.

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