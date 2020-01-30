شكرا لبحثكم عن خبر قيادي في الإنتقالي يكشف عن مبادرة جديدة ستطلق في الأيام القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، عن إطلاق الانتقالي لحوار جاد مع كافة المكونات والرموز الإجتماعية الجنوبية، لفتح صفحة جديدة تقوم على التفاهات تحت سقف الجنوب واستعادة دولته.

وقال شطارة في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر : “سيعلن المجلس الانتقالي الجنوبي خلال أيام ، وبناء على توصيات وقرارات الجمعية الوطنية للمجلس في دورته الثالثة ،عن إطلاق حوار جاد مع كافة المكونات السياسية الجنوبية، والرموز الاجتماعية”.

وأضاف أن هذه المبادرة من الانتقالي تأتي : “لفتح صفحة جديدة تقوم على تفاهمات تحت سقف الجنوب واستعادة دولته”.

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واختتم تغريدته بالقول إن : “لحمة الجنوبيين أولويات الانتقالي”.



Lutfi Shatara

@lutfshatara

سيعلن المجلس الانتقالي الجنوبي خلال أيام ، وبناء على توصيات وقرارات الجمعية الوطنية للمجلس في دورته الثالثة ،عن إطلاق حوار جاد مع كافة المكونات السياسية الجنوبية،والرموز الاجتماعية ،لفتح صفحة جديدة تقوم على تفاهمات تحت سقف الجنوب واستعادة دولته..لحمة الجنوبيين أولويات الانتقالي

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4:18 PM - Jan 29, 2020

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