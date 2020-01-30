شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش تسقط طائرة حوثية ”مسيرة” في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، من اسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة الجرعوب شمالي مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وأمس الثلاثاء، قتل 19 عنصراً حوثياً، وجرح آخرون، في عملية استدراج نفذها الجيش لمجموعة من عناصر الميليشيا في جبال الساقية المطلة على مديرية الغيل غرب الجوف.