شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش تسقط طائرة حوثية ”مسيرة” في الجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، من اسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة الجوف شمالي شرق اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة الجرعوب شمالي مديرية المتون بمحافظة الجوف.
وأمس الثلاثاء، قتل 19 عنصراً حوثياً، وجرح آخرون، في عملية استدراج نفذها الجيش لمجموعة من عناصر الميليشيا في جبال الساقية المطلة على مديرية الغيل غرب الجوف.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تسقط طائرة حوثية ”مسيرة” في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.