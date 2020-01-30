شكرا لبحثكم عن خبر الصليب الأحمر: على الأطراف اليمنية المتحاربة تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، الأطراف اليمنية المتحاربة إلى تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين. وقال مكتب اللجنة الدولية باليمن في تغريدة عبر تويتر، رصدها "المشهد اليمني": "لا يجب أن يكون مصير أي مدني أن يجد نفسه عالقاً وسط تبادل النيران".

وأضاف أن "التكتيكات العسكرية يجب أن تراعي أرواح الأشخاص المسالمين الذين اختاروا عدم المشاركة في القتال". وشدد في نهاية التغريدة قائلاً: "نُذكر جميع أطراف النزاع باحترام قواعد الحرب وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في جميع الأوقات باليمن".

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