شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يجددون رسميا طلب الاستجابة لمبادرتهم وايقاف الحرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - جددت جماعة الحوثي الاربعاء طلبها بالاستجابة الى مبادرتها التي دعت اليها السعودية بإيقاف الحرب وفك الحصار.
واكد المتحدث الرسمي بأسم الجماعة محمد عبدالسلام , على تجديد مطالباتهم بوقف الحرب وفك الحصار ثم الذهاب إلى الحل السياسي الشامل والعادل .
وهدد عبدالسلام ان عدم الاستجابة للمبادرة مع استمرار الحرب لن يكون في المقابل إلا المواجهة بعمليات موجعة , على حد قوله.
وجاء تجديد الدعوة الى المبادرة تزامنا مع أعلان المتحدث العسكري للحوثيين يحي سريع، مساء اليوم عن استهداف السعودية والتصدي لهجوم عسكري كبير باتجاه العاصمة صنعاء.
و أدعى سريع في بيان، أطلع عليه " المشهد اليمني " السيطرة على جميع مناطق مديرية نهم شرقي العاصمة واجزاء من محافظة الجوف.
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