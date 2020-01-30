شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يجددون رسميا طلب الاستجابة لمبادرتهم وايقاف الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جددت جماعة الحوثي الاربعاء طلبها بالاستجابة الى مبادرتها التي دعت اليها السعودية بإيقاف الحرب وفك الحصار.

واكد المتحدث الرسمي بأسم الجماعة محمد عبدالسلام , على تجديد مطالباتهم بوقف الحرب وفك الحصار ثم الذهاب إلى الحل السياسي الشامل والعادل .

وهدد عبدالسلام ان عدم الاستجابة للمبادرة مع استمرار الحرب لن يكون في المقابل إلا المواجهة بعمليات موجعة , على حد قوله.

وجاء تجديد الدعوة الى المبادرة تزامنا مع أعلان المتحدث العسكري للحوثيين يحي سريع، مساء اليوم عن استهداف السعودية والتصدي لهجوم عسكري كبير باتجاه العاصمة صنعاء.

و أدعى سريع في بيان، أطلع عليه " المشهد اليمني " السيطرة على جميع مناطق مديرية نهم شرقي العاصمة واجزاء من محافظة الجوف.