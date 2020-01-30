شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاشتاج يفضح صفقات الإخوان والحوثيين بنهم صنعاء والجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق مواطنون وناشطون جنوبيون، هاشتاج جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حمل شعار "الاصلاح في حضن الحوثي".



وحرص المشاركون في الهاشتاج على فضح الصفقات الأخيرة بين مليشيا الإخوان والحوثيين سواء في الجوف أو نهم صنعاء.

ويجري قيادات من مليشيا الإخوان لقاءات مع الحوثيين لإعداد الصفقات التي يجرى إبرامها بين الطرفين.

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