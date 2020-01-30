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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحافي جنوبي يكشف عن مخطط حوثي ـ إصلاحي برعاية قطرية وإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعة خاصة
كشف الصحفي والناشط الحقوقي صلاح بن لغبر، عما وراء أحداث مأرب ونهم والجوف الأخيرة، مؤكدا أن هناك مخططا يستهدف الجنوبيين الموجودين في الشمال، وذلك برعاية قطرية إيرانية.
وكتب بن لغبر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ما حدث هو اتفاق برعاية قطرية ايرانية.. خطة تضمنت:
-التخلص من الجنوبيين الموجودين في مأرب
-تسليم مأرب للحوثيين بعد معركة بسيطة
- ينتقل كل الجيش الاخواني والقيادات والاسلحة الى شبوة وحضرموت
ولفت إلى أن ذلك جزء من تفاصيل المخطط الذي افشله التحالف في اللحظات الاخيرة.
وأكد أن المخطط بدأ الإعداد له مباشرة بعد اتفاق الرياض ويهدف لإفشال تنفيذ الاتفاق بين الشرعية والانتقالي، إضافة إلى عرقلة ووقف انسحاب أي قوات شمالية من الجنوب كهدف ثابت يجمع الحوثيين والإخوان ومن ورائهما قطر وايران
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