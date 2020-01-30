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المقدشي يباغت الجميع ويثير جنون هادي والجنرال الاحمر بدعوة خطيرة هزت اركان الشرعية واثلجت صدر عبد الملك الحوثي لأنها ستجعله الحاكم المطلق لليمن دون منازع 

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صنعاء - ياسمين الخيامي - المقدشي يباغت الجميع ويثير جنون هادي والجنرال الاحمر بدعوة خطيرة هزت اركان الشرعية واثلجت صدر عبد الملك الحوثي لأنها ستجعله الحاكم المطلق لليمن دون منازع 

2020/01/30 الساعة 07:55 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر المقدشي يباغت الجميع ويثير جنون هادي والجنرال الاحمر بدعوة خطيرة هزت اركان الشرعية واثلجت صدر عبد الملك الحوثي لأنها ستجعله الحاكم المطلق لليمن دون منازع  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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