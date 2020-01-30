شكرا لمتابعة خبر عن مشرفين حوثيين يجن جنونهم بعد عثورهم على هذا الشيء المحرم في قلب العاصمة صنعاء كان عبد الملك الحوثي قد منعه بقرار رسمي..شاهد ما فعلوه مع صاحب المحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مشرفين حوثيين يجن جنونهم بعد عثورهم على هذا الشيء المحرم في قلب العاصمة صنعاء كان عبد الملك الحوثي قد منعه بقرار رسمي..شاهد ما فعلوه مع صاحب المحل

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كانت هذه تفاصيل خبر مشرفين حوثيين يجن جنونهم بعد عثورهم على هذا الشيء المحرم في قلب العاصمة صنعاء كان عبد الملك الحوثي قد منعه بقرار رسمي..شاهد ما فعلوه مع صاحب المحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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