عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: الحوثي أعلن وفاة العملية السياسية باليمن

الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأربعاء، إن البيان الصادر عمن وصفهم بمرتزقة طهران "الميليشيا الحوثية"، إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن.



ولفت إلى أن ذلك يؤكد إصرار الميليشيات الحوثية "المضي في مخططها الانقلابي الممول من إيران على الدولة والإجماع الوطني، وتنفيذ هجمات إرهابية على الجارة السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

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وأوضح الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، مساء الأربعاء، أن هذا البيان جاء للتغطية على فشل الميليشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها، مؤكدا أن الميليشيا اصطدمت بصمود الجيش وأبناء هذه المناطق الذين أسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام 2015، وفق تعبيره.

وحذر وزير الإعلام اليمني من أن البيان الحوثي الذي "يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر الميليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، وتضليل مئات الأسر التي امتلأت المستشفيات بجثث وجرحى أبنائهم الذين تم الزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة لسيد الكهف والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة".

وكان ما يسمى المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، عقد مؤتمراً صحافياً، الأربعاء، استعرض فيه نتائج الهجمات التي شنوها على جبهات نهم وصروح والجوف خلال الأيام الماضية.

وزعم أنهم تمكنوا من السيطرة على مديرية نهم وعدد من مديريات محافظتي مأرب والجوف دون أن يذكر أسماءهما.