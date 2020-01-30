عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصليب الأحمر: على أطراف النزاع في اليمن تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين

الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365

شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأربعاء، جميع الأطراف باليمن على ضرورة تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في جميع الأوقات.

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وقالت اللجنة في بيان لها ، إنه لا يجب أن يكون مصير أي مدني أن يجد نفسه عالقاً وسط تبادل النيران، فالتكتيكات العسكرية يجب أن تراعي أرواح الأشخاص المسالمين الذين اختاروا عدم المشاركة في القتال.

وطالبت اللجنة في بيانها جميع أطراف النزاع باحترام قواعد الحرب وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في جميع الأوقات.