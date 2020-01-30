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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع قيادي حوثي بارز وعدد من عناصر المليشيات في جبهة حبيل يحيى
الخميس 30 يناير 2020
الخليج 365
لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم أمس الأربعاء، في جبهة جبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء.
وكشفت مصادر عسكرية، أن مواجهات عنيفة اندلعت فجر الأربعاء، بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي الإرهابية.حيث تمكنت القوات الجنوبية من صد وكسر هجوم واسع للمليشيات باتجاه مواقع الحَرّة و قَروض جنوبي بلدة حبيل يحيى.
وأضافت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر المليشيات الحوثية بالإضافة إلى مصرع قيادي ميداني بارز للمليشيات.
وأوضحت المصادر، أن جثث قتلى المليشيات ظلت ملقاة في جبهات القتال حتى مساء اليوم قبل أن تتمكن المليشيات من سحبها.
وأشارت المصادر، إلى أن المواجهات تجددت في المساء بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي.
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