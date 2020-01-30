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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم إماراتي.. توزيع 32 طنا من المساعدات الغذائية بحضرموت الخميس 30 يناير 2020 الخليج 365 وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الأربعاء، 32 طنا من المساعدات الغذائية على الأهالي بمنطقة حضاتهم في مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.

Advertisements واستهدفت المساعدات الجديدة المقدمة من الهلال الإماراتي 2700 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة. وتأتي المساعدات الجديدة في إطار الحملات الإغاثية التي تقوم بها الهيئةللوصول إلى جميع المناطق والقرى النائية في حضرموت.

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