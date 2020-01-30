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الأمم المتحدة للسكان يواصل تقديم خدماته الطبية للنازحين في مأرب والجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة للسكان يواصل تقديم خدماته الطبية للنازحين في مأرب والجوف

الخميس 30 يناير 2020

الأمم المتحدة للسكان يواصل تقديم خدماته الطبية للنازحين في مأرب والجوف

الخليج 365

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأربعاء، أنه يواصل تقديم خدماته الطبية للنازحين في مأرب والجوف.

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وقال الصندوق في بيان له، أن الفرق الطبية التابعة للصندوق تعمل بلا كلل في محافظتي مأرب و الجوف لتلبية احتياجات النازحين الجدد في هذه المناطق.

 

وأضاف البيان، حتى الآن استفاد أكثر من 350 نازح و نازحة من الخدمات الطبية المقدمة من الفرق.

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