خبر صادم : مدرس يعتدي بالضرب المبرح والصفع والركل على طالبة دخل كلية التربية في مدينة تعز (تفاصيل صادمة)

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : المقدشي يتعرض لهجوم حاد بعد دعوته لإيقاف الحرب مع الحوثيين (صورة) شاهد : معادلة المعارك تنقلب رأساً على عقب.. والجيش الوطني يطبق على الحوثيين في نهم من جميع الجهات (صورة) الحوثيون يجبرون ضباط الأمن القومي والسياسي التوقيع على وثائق تتيح إعدامهم (تفاصيل) بعد موجة اعتراضات قوية .. ترحيل كل المغتربين اليمنيين من كافة المدن السعودية مع عائلاتهم وبمرسوم ملكي من الملك سلمان

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