شكرا لبحثكم عن خبر بعد مقتل أربعة لا زال القاتل هاربا.. والأحداث تتصاعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لا تزال تداعيات ماحدث يوم أمس في قرية "الشرنمة" محافظة إب تتواصل حتى اليوم، فيما لا يزال القاتل فارا حتى الآن.

تم خلال الساعات الماضية حرق منزل (علي السنحاني) شقيق القاتل، بعد ساعات على حرق منزل القاتل نفسه (أمين السنحاني)، وحرق منزل والدهم.

مصادر خاصة أفادت بأن هناك أربعة أطقم متواجدة في القرية لكنها لا تزال تقف حتى الآن موقف المتفرج.

وقد دعا المواطنين الجهات الحكومية إلى إلقاء القبض على القاتل حتى تهدأ الأمور، وهي دعوة للوجهاء والمعنيين في المنطقة لاحتواء المشكلة حتى يتم إلقاء القبض على القاتل الرئيسي وقد تم تعيم صورته للناس من أجل التبليغ عنه.