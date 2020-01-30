شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: القبض على ” يمني” استعرض عبر فيديو بشرب الخمر في جدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية سعودية أن رجال مكافحة المخدرات بمحافظة جدة القوا القبض على قائد سيارة من نوع كيا يمني الجنسية بتهمة الاستعراض بشراب مسكر ومخدرات . وبحسب صحيفة "سبق" ان القاء القبض جاء بعد تداول مقطع فيديو له لشخص يمني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض بشراب مسكر وحبوب مهلوسة ومبالغ مالية، وذلك أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة جدة، مجاهراً بجريمته، حيث جرى إحالته للجهة المختصة. Advertisements

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