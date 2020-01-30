شكرا لبحثكم عن خبر اختفاء ثلاثة صيادين في البحر العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت أنباء محلية عن اختفاء ثلاثة صيادين في منطقة بندر احور جنوب شرق محافظة أبين في البحر العربي بعد رحلة صيد بدأت الليلة الماضية.

وذكرت المصادر إلى أن علي عبدالله حسن ونجله فوزي وأبو بكر خميس ذهبوا على متن قارب صغير لكنهم لم يعودوا حتى الآن برغم عملية البحث من قبل الأهالي.

المصادر أكدت أن الصيادين قد يعيشون أوضاع مأساوية في حال انهم تعرضوا لمكروه ولم يستطيعوا العودة.