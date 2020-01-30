شكرا لبحثكم عن خبر بعد إتهام ” العرادة ” في صفقة القرن ! .. الحوثيون يطلبون النجدة من القبائل اليمنية لاجتياح مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طلبت المليشيا الحوثية النجدة من أبناء القبائل اليمنية في جميع المحافظات الخاضعة تحت سيطرتها بالتجنيد و التحرك لاجتياح محافظة مأرب بعد اتهامهم لمحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة بالتورط إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صفقة القرن والتي باعت القضية الفلسطينية .

وقالت مصادر مطلعة للمشهد اليمني اليوم الأربعاء أن الحوثيين ابلغوا عدد من المشرفين التابعين لهم بضرورة إقناع أبناء القبائل اليمنية بهذه الاكذوبة الجديدة للمليشيا الحوثية التي تلعب على أوتار بساطة المجتمع اليمني وتجره إلى الهاوية .

وأضافت المصادر بضرورة التحشيد بإسم رفض صفقة القرن والربط بين الرئيس الأمريكي بعدد من القادة التابعين للجيش الوطني بهدف استهدافهم واتهامهم بالتآمر على القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى الإسلام بشكل خاص .

الجدير ذكره أن الحوثيين يعتزمون التحشيد للتظاهر الجمعة القادمة والتي ستكون محطة لتجميع أبناء القبائل اليمنية في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ثم الزج بهم في حربهم العبثية لتفكيك ما تبقى من مؤسسات النظام الجمهوري .