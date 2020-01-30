شكرا لبحثكم عن خبر بعد نفاذ القواعد الروسية .. الحوثيون يستعينون بخبراء من لبنان لتوليف قواعد محلية الصنع لاطلاق صواريخهم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن مصرع سبعة خبراء صواريخ حوثيين بينهم خبير لبناني ينتمي إلى عناصر حزب الله بعد فشلهم في إطلاق صاروخ من محافظة صنعاء شمال العاصمة .

وقالت المصادر للمشهد اليمني اليوم الأربعاء أن الحوثيين حاولوا إطلاق صاروخين في آن واحد بعد توليف لهما قاعدتين محليتين الصنع عبر فرق تابعة للصيانة العسكرية بعد نفاذ القواعد العسكرية الروسية والذي تعرضين للقصف .

وأضافت المصادر أن الصاروخ المتفجر نوع توشكا وتم توليف عربة له من خلال شاحنة متوسطة لكن خلل فني تسبب فى انفجار الصاروخ خلال توصيله ببطارية الإطلاق وهو ما تسبب في مصرع 7 خبراء بينهم لبناني والذين يساعدوا الحوثيين في محاولة إصلاح بعض الصواريخ اليمنية القديمة والتي كانت في مخازن الجيش اليمني أغلبها من دول الاتحاد السوفيتي السابق .

الجدير ذكره أن هذا الفشل يتكرر بسبب تلف أغلب الصواريخ وهو ما تسبب في مصرع العديد من الخبراء الحوثيين وعدم فاعليتها في تحديد أهدافها بدقة وهو ما تسبب أيضا في تعرض بعض المدنيين للخطر وخاصة بعد وفاة اسرتين منها في صنعاء وثالثة في الحديدة جراء هذه التجارب .