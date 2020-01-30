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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المجر تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع باليمن الخميس 30 يناير 2020 الخليج 365 أكد رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتجارة المجرية اندراش كوفاش، اهتمام بلاده بمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن.

Advertisements وأضاف كوفاش،أن الحكومة المجرية تراقب عن كثب تطورات الوضع في اليمن وتدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع بالطرق السلمية . وجدد على تأكيد بلاده للمساهمة في تقديم أوجه الدعم الممكن لليمن في مختلف المجالات.

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