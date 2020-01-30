شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباحثات سعودية صينية حول اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، لقاءا بين سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر مع السفير الصيني باليمن كانغ يونغ.



وتناول اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

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