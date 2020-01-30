شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباحثات سعودية أمريكية بشأن اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، لقاءا بين سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، مع السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد.



وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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