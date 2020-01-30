شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : بعد موجة اعتراضات قوية .. ترحيل كل المغتربين اليمنيين من كافة المدن السعودية مع عائلاتهم وبمرسوم ملكي من الملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبر صادم وخطير : الحوثيون يجبرون ضباط الأمن القومي والسياسي التوقيع على وثائق تتيح إعدامهم (تفاصيل خطيرة) بعد إعلان صفقة القرن .. أول تحرك عسكري لـ’’الحوثيين’’في عمق السعودية مكتب سلطان البركاني : يرد على عادل الشجاع حول مطالبته بشنقه مع رئيس الحكومة و البرلمان بالفيديو : محافظ الجوف العكيمي يخرج عن صمته ويرد على اشاعات الحوثيين حول تسليم الجوف

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