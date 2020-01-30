شكرا لقرائتكم خبر عن واحدة من حروب الاقزام ضد ولي العهد : "كوشنر" زوج إيفانكا ترامب يفجر مفاجأة صادمة.. عن بن سلمان !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاري البيت الأبيض، مفاجأة صادمة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.





ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن "كوشنر"، اليوم الأربعاء، أن محمد بن سلمان مؤيد بقوة لخطة "ترامب" في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وقال مهندس "صفقة القرن": إن "السعوديين ينظرون إلى إيران والجماعات الإسلامية المتشددة -في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية- كتهديد رئيسي لهم، ومن مصلحتهم حل النزاع الإقليمي مع إسرائيل".

Advertisements





وأضاف: "السعوديون ليس لديهم أي مشاكل مع الإسرائيليين، وإسرائيل مكروهة من إيران، السعوديون يكرهون إيران، لديهم عدو مشترك، وقد تمكنا من التقريب بين الدول في هذا الصدد".

وختم "كوشنر": بقوله: إن "العائلة المالكة السعودية، تدرك أن جمهورها لا يزال مؤيدًا للفلسطينيين، وأن تطبيع العلاقات مع (إسرائيل) ينطوي على خطر حدوث رد فعل عنيف في المملكة، على الرغم من عداء إيران".

يذكر أن السعودية امتنعت صراحة عن الإشادة بـ"صفقة القرن"، بعد الإعلان عنها، لكنها حثت الفلسطينيين والإسرائيليين على بدء مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية لبحث تنفيذها.

