شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : صورة و تفاصيل عن عملية عسكرية ارعبت الحوثيين الليلة في شارع الخمسيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/30 الساعة 03:46 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مليشيا الحوثي، بأنها أحبطت محاولة تسلل للقوات المشتركة في محافظة الحديدة.

وأوضحت أن قواتها أحبطت محاولة تسلل باتجاه مواقع في شارع الخمسين، وادعت بأنها كبدت ما أسمته بالعدو خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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وأشارت إلى أن القوات المشتركة قصفت بعدد من قذائف المدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

