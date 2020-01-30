شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : بعد إعلان "صفقة القرن".. أول تحرك عسكري لـ"الحوثيين" في عمق السعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت "ميليشيا الحوثي" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تحرك عسكري في العمق السعودي، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" رسميًّا.
وأفادت "ميليشيا الحوثي" -بحسب "روسيا اليوم"-، باستهداف منشآت لشركة "أرامكو" في منطقة جازان ومطاري أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط و"أهدافًا حساسة" أخرى في "العمق السعودي".
وأشارت إلى أنها استخدمت عددًا كبيرًا من الصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدةً أن عناصرها "مستمرون في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال"، وفق زعمها.
ولم تصدر السلطات السعودية حتى الآن أي تعقيب على إعلان "ميليشيا الحوثي"، كما امتنعت شركة "أرامكو" عن التعليق على الهجوم المزعوم.
وسخر ناشطون يمنيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من "ميليشيا الحوثي"، مطالبين إياها بأن توجه صواريخهها نحو إسرائيل؛ توافقًا مع البيان الصادر عنها حول "صفقة القرن".
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