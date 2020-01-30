شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يوجه صفعة للشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إنها حصلت على مشروع بيان أعدته بريطانيا ووزعته على أعضاء مجلس الأمن، ويتضمن دعوة «للحفاظ على وقف النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق استوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل".

وأتت هذه الدعوة على الرغم من إعلان الشرعية انهاءها لاتفاق السويد، ورفض دعوات الحل السياسي الشامل.

جديد اب برس :

Advertisements

وتعترض روسيا على مشروع البيان،بحسب الشرق الأوسط.

ويؤكد البيان أيضا على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، كما يؤكد الأعضاء فيه التزامهم بوحدة واستقرار اليمن.