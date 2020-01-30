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مجلس الأمن يوجه صفعة للشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة الشرق الأوسط إنها حصلت على  مشروع بيان أعدته بريطانيا ووزعته على أعضاء مجلس الأمن، ويتضمن دعوة  «للحفاظ على وقف النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق استوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل".

وأتت هذه الدعوة على الرغم من إعلان الشرعية انهاءها لاتفاق السويد، ورفض دعوات الحل السياسي الشامل.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتعترض روسيا على مشروع البيان،بحسب الشرق الأوسط.

ويؤكد البيان أيضا على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، كما يؤكد الأعضاء فيه التزامهم بوحدة واستقرار اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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