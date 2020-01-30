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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 30-01-2020? - آخر تحديث الخميس 30-1-2020? عاجل الآن.. انفجار عنيف يهز ارجاء العاصمة (المكان المستهدف) هز انفجار عنيف قبل دقائق العاصمة عدن وعقبه اطلاق نار بالرصاص الحي.

مراسلنا في عدن افاد ان الانفجار وقع في خور مكسر بالقرب من خط ساحل ابين، جوار مسجد الخير. جديد اب برس : Advertisements

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