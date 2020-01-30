شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات مفاجئة وصادمة لنهاية الحرب في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس : Advertisements وقع الفلكي اليمني الشهير عدنان هائل المعروف بصدق توقعاته الفلكية بشكل مستمر أن العام 2020 سيكون عاما تاريخيا ومصيريا وغير عاديا وأوضح هائل في تصريح لوكالة ديبريفر أن الصراعات في اليمن ستتركز خلال العام الجديد على منابع النفط والغاز وستتعرض لاعتداءات مما سيتسبب بركود اقتصادي وتقشف مشيرا إلى أن الاقتصاد سيشهد انهيارا وستشهد اليمن اشتباكات سياسية وحربية بالإضافة إلى حوادث مريعة من اغتيالات لشخصيات كبيرة إلى كوارث بيئية وأخرى بفعل الأوبئة وقال في حديثه للوكالة عام 2020 عام الهدم والبناء وأحداثه قد بدأت فعلا ابتداء من يوم الثاني من ديسمبر الفائت من خلال قرار جماعة الحوثيين الخاص بمنع تداول بالعملة الوطنية المطبوعة حديثا من قبل الحكومة الشرعية وما سببه القرار من مشكلات اقتصادية فضلا عن إرسال لطائرة مسيرة إلى حقول النفط في صافر بمحافظة مارب ولأول مرة منذ بدء الحرب مما يؤكد أن الصراع بين المليشيا وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومعها القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي وغيرها لن تتردد في توجيه ضربات لمنشآت اقتصادية مما سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام للبلد أكمله الفلكي الذي تنبأ بمقتل الرئيس الراحل وأضاف التطرف الطائفي سيظهر بصورة أكبر خلال هذا العام بالإضافة إلى فرض قوانين صارمة في بعض مناطق اليمن وعام يكثر فيه الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات وكلما اقتربت الأيادي لتتصافح اشتبكت وتعاركت وستشهد اليمن خلال العام 2020 صراعات على قرارات خاطئة وعصيان واهتزازات مفاجئة ومربكة لكنه أكد أنه يرى وقع الفلكي اليمني الشهير عدنان هائل المعروف بصدق توقعاته الفلكية بشكل مستمر أن العام 2020 سيكون عاما تاريخيا ومصيريا وغير عاديا وأوضح هائل في تصريح لوكالة ديبريفر أن الصراعات في اليمن ستتركز خلال العام الجديد على منابع النفط والغاز وستتعرض لاعتداءات مما سيتسبب بركود اقتصادي وتقشف مشيرا إلى أن الاقتصاد سيشهد انهيارا وستشهد اليمن اشتباكات سياسية وحربية بالإضافة إلى حوادث مريعة من اغتيالات لشخصيات كبيرة إلى كوارث بيئية وأخرى بفعل الأوبئة وقال في حديثه للوكالة عام 2020 عام الهدم والبناء وأحداثه قد بدأت فعلا ابتداء من يوم الثاني من ديسمبر الفائت من خلال قرار جماعة الحوثيين الخاص بمنع تداول بالعملة الوطنية المطبوعة حديثا من قبل الحكومة الشرعية وما سببه القرار من مشكلات اقتصادية فضلا عن إرسال لطائرة مسيرة إلى حقول النفط في صافر بمحافظة مارب ولأول مرة منذ بدء الحرب مما يؤكد أن الصراع بين المليشيا وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومعها القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي وغيرها لن تتردد في توجيه ضربات لمنشآت اقتصادية مما سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام للبلد أكمله الفلكي الذي تنبأ بمقتل الرئيس الراحل وأضاف التطرف الطائفي سيظهر بصورة أكبر خلال هذا العام بالإضافة إلى فرض قوانين صارمة في بعض مناطق اليمن وعام يكثر فيه الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات وكلما اقتربت الأيادي لتتصافح اشتبكت وتعاركت وستشهد اليمن خلال العام 2020 صراعات على قرارات خاطئة وعصيان واهتزازات مفاجئة ومربكة لكنه أكد أنه يرى السعودية والإمارات تمدان يديهما لمصاف ا الحوثي لافتا إلى أن ثمة تهديد بفك شراكة وإنهاء تحالف في اليمن كما أن العام 2020 سيشهد فضح بعض المؤامرات وستصبح كل الأمور مفضوحة للناس وأكد هائل أن هذا العام سيشهد أيضا سقوط رؤوس كبيرة محذرا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من نفس مصير سلفه الرئيس علي عبدالله صالح الذي قتل في أحداث ديسمبر 2017 على أيدي حلفائه الحوثيين وأشار إلى أن كوكب أورانوس الذي زعزع استقرار الرئيس السابق صالح بداية العام 2011 وانتهى باغتياله أواخر 2017 بدأ بتهديد استقرار الرئيس هادي The post توقعات مفاجئة لنهاية الحرب في اليمن

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