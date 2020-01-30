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صنعاء - ياسمين الخيامي - محمد جميح يصعق قناة المسيرة ويصدم الناطق باسم قوات الحوثي يحيي سريع ويكشف المسرحية التي حدثت في نهم وأين يتم منتجة المشاهد

كشف السياسي والكاتب محمد جميح هول ما حدث لمليشيا الحوثي في جبهة نهم خلال الأيام الماضية وكيف يتم منتجة المساهد.

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محمد جميح يصعق قناة المسيرة ويصدم الناطق باسم قوات الحوثي يحيي سريع ويكشف المسرحية التي حدثت في نهم وأين يتم منتجة المشاهد

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وقال "فداحة الخسائر البشرية التي مني بها الحوثي في نهم،منعت المليشيا ناشطيها من الحديث عن المعركة، ليتسنى لقناة المسيرة دبلجة لقطات بعينها سيتحدث عنها يحيى سريع.

وأضاف "لكي يخفف الكهنة من وقع الكارثة، يعكف-حالياً-مخرجون متميزون في استوديوهات الضاحية الجنوبية لبيروت، بمشاركة فنيين من قناة المسيرة على إعداد لقطات ممنتجة، تم فيها دبلجة عدد كبير من اللقطات لمقاتلين وقتلى وأسلحة ومعارك سابقة، ليسعفوا الناطق باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع في مؤتمره الصحافي الذي سيعرض فيه نتائج "غزوة نهم".