شكرا لمتابعة خبر عن يافرحة ماتمت:ابو علي الحاكم يدفع ثمن تهوره ويعظ اصابع الندم وقوات الشرعية تباغته اوتسحق قواته وتنتزع منه اهم موقعين استراتيجين .. شاهد كيف حدث ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - يافرحة ماتمت:ابو علي الحاكم يدفع ثمن تهوره ويعظ اصابع الندم وقوات الشرعية تباغته اوتسحق قواته وتنتزع منه اهم موقعين استراتيجين .. شاهد كيف حدث ذلك

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كانت هذه تفاصيل خبر يافرحة ماتمت:ابو علي الحاكم يدفع ثمن تهوره ويعظ اصابع الندم وقوات الشرعية تباغته اوتسحق قواته وتنتزع منه اهم موقعين استراتيجين .. شاهد كيف حدث ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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