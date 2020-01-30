شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تعلن موقفها الرسمي من إعلان ترامب حول ”صفقة القرن” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت اليمن رفضها لخطة السلام في فلسطين التي أعلنها أمس الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة بـ "صفقة القرن".

Advertisements

وقال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا محمد الحضرمي، موقف اليمن وراسخ وداعم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية مضيفا أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد وزير الخارجية في تغريدة على حسابه في تويتر، إن الشعب اليمني سيبقى دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني ومع حقه في ارضه ودولته ولن يحيد.



وزارة خارجية الجمهورية اليمنية

✔

@yemen_mofa

#الحضرمي: موقفنا في الجمهورية اليمنية ثابت وراسخ وداعم—ولن يتغير— تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وسيبقى الشعب اليمني دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني ومع حقه في ارضه ودولته ولن نحيد.

1,714

10:59 PM - Jan 28, 2020