شكرا لبحثكم عن خبر استنفار الجالية اليمنية.. بعد ترحيل السلطات الأمريكية لموطن يمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استنفار في وسائل التواصل الاجتماعي واوساط الجالية اليمنية بعد سماع ترحيل المواطن اليمني (أنور العميسي) من الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إقامته الغير شرعية.

أنور الذي غطى الكثير من فعاليات وتحركات الجالية اليمنية في أمريكا، وكذلك أعراس اليمنيين وأفراحهم في الأعياد والمناسبات، تم سجنه مرتين بسبب عدم قدرته على تحسين وضعه القانوني، وصدر أمر الترحيل ضده بعد أخذ مجراه في السلك القضائي لمصلحة الهجرة.

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وتشير المعلومات الواردة إلى أن المصور أنور كان متعففا وظل يتحفظ على مسألة ترحيله دون أن يخبر أحد، لكن القوانين كانت نافذة.

وقد لقي خبر ترحيله تعاطف واسع من بعض أبناء الجالية اليمنية في أمريكا وداخل الوطن، منوهين إلى غياب تام لدور السفارة اليمنية في واشنطن.

ترحيل العميسي حرك المياه الراكدة لدى الجالية، مؤكدين على ضرورة التحرك للم الشمل وعمل حلول جذرية لأي حالة قادمة، بدل من كل هذه الرتابة، وعمل محام جيد للوقوف على هذه المسائل.