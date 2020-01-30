شكرا لبحثكم عن خبر اعتقال ملاك افران لبيع الروتي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر امني ان قوات الحزام الامني اعتقلت عدد من ملاك الافران في المديرية. وقال المصدر الأمني ان قوات الحزام الامني في مديرية صيرة اعتقلت ملاك الافران وسلمتهم لشرطة المديرية. وتابع قائلا أن اصحاب الافران تم اشعارهم أمس على بيع القرص الروتي بعشرين ريال. واشار ان تحديد السعر جاء بناءاً على تقييم دراسة من مكتب الصناعة والتجارة على أرباح وخسارة الروتي وفقا للجرام. Advertisements واضاف حيث قاموا صباح اليوم ببيع القرص الروتي من خمسة وعشرين ريال. وواصل قائلا ان وزير الصناعة والتجارة اعطى توجيهات بضبط من يخالف وفتح محضر وضبط كل واحد يبيع بأسعار غير قانونية واحالتهم للنيابة. واختتم بالقول حيث سلمناهم لشرطة كريتر ومن هناك سوف يتحولون للنيابة .

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