شكرا لبحثكم عن خبر مقتل ”الشريف” قائد مليشيا الحوثي في الجوف وأسر أكثر 50 حوثياً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل القيادي الحوثي البارز، والمشرف العام لمقاتلي الحوثي في محافظة الجوف، المدعو "أبو نجيب محسن مانع الشريف".

وقالت مصادر محلية، إن الشريف لقي مصرعه، الثلاثاء، إثر مواجهات مع الجيش الوطني في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

واضافت المصادر، ان الجيش الوطني تمكن من أسر 85 من عناصر مليشيا الحوثي، واغتنام 12 طقمًا، وسقوط العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح، خلال محاولتهم السيطرة على المديرية.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي لازالت مستمرة في مختلف المناطق بمحافظة الجوف، يتزامن ذلك مع شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت تعزيزات المليشيا الحوثية في جبهة العقبة شمال شرقي مدينة الحزم مركز المحافظة .



وكانت مصادر خاصة قالت لـ "الشمهد اليمني" في وقت سابق، إن ميلشيا الحوثي شنت هجوما واسعا على مواقع القوات الحكومية في جبال الساقية المطلة على الغيل المحاذية لجبال يام غربي المحافظة.

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ووفق المصادر فإن المواجهات اشتدت بين القوات الحكومية والمليشيا الحوثية عقب محاولات الأخيرة إحراز تقدم في عدة جبهات من المحافظة.

وذكرت مصادر متعددة، أن القوات الحكومية تمكنت من كسر الهجمات الحوثية وإجبار عناصرها على التراجع والفرار من حيث جاءت, بالتزامن مع استهداف طيران التحالف ومدفعية الجيش مواقع وآليات عسكرية تابعة للمليشيا في الجبهة ذاتها.

وتدور معارك طاحنة منذ نحو أسبوع في جبهة نهم، ومحافظتي مأرب والجوف، لقي خلالها العشرات من المليشيا مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية بارزة.