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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 32 طن مساعدات في حضرموت
الخميس 30 يناير 2020
الخليج 365
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأربعاء، 32 طناً من المساعدات الغذائية في محافظة حضرموت شرق اليمن.
وذكرت الهيئة، في بيان، عبر صفحتها على موقع "تويتر"، أنه تم توزيع 32 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة "حضاتهم" في مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت.
ووفقاً للبيان، فقد استفاد من المساعدات (2700) فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في حضرموت.
وكثف الهلال الأحمر الإماراتي من حملته الإغاثية للوصول إلى جميع المناطق والقرى النائية ودعم القطاع الصحي في حضرموت.
وسلمت هيئة الهلال الإماراتي، الثلاثاء، أجهزة ومعدات طبية حديثة لمركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بالمكلا، الذي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع، ويعد المركز الوحيد المتخصص في توفير جميع فصائل الدم لكل المدن القريبة من حضرموت.
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