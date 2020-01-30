عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على أسباب توقف مباحثات اتفاق الرياض بين الانتقالي والشرعية

الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

تواصل القوات والمليشيات المحسوبة على الحكومة، التي يقودها حزب الإصلاح تعنتها في تنفيذ الشق العسكري خصوصا واتفاق الرياض عموما، في الوقت الذي يبدي المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه التام بكافة بنود الاتفاق، وتنفيذ الشق العسكري منه، من خلال الانسحابات لقواته في أبين وعودتها وكذلك تسليم السلاح الثقيل ونقله إلى معسكر رأس عباس كما هو متفق عليه.



وعلى الرغم من أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض "الشق العسكري"، يتضمن نصا حول انسحاب القوات المسلحة الجنوبية ومليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية من محافظتي أبين وشبوة، خلال فترة زمنية مدتها أسبوع، إلى أنه وحتى اليوم لم تلتزم المليشيات بسحب قواتها من شبوة وأبين، بل وتواصل التحشيد والتجنيد.

وكشفت مصادر خاصة عن توقف المباحثات بين الانتقالي والحكومة الشرعية منذ أيام، وقالت أن التواصل بين اللجان المشتركة توقف عن البحث في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض (تنفيذ الشق العسكري).

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وقالت المصادر أن أسباب توقف المباحثات في اتفاق الرياض تعود لاستمرار تعنت طرف الشرعية التي ينفذ فيها حزب الإصلاح الإخواني ويرفض تنفيذ مصفوفة الانسحابات والتزام بها، وكذلك اقدامه مؤخرا على فتح عمليات تجنيد للآلاف من عناصره في وادي حضرموت والمهرة وسقطرى وهو ما يتعارض مع اتفاق الرياض، بالإضافة إلى نقل تشكيلات عسكرية وأمنية من مأرب والجوف وضمها إلى الأجهزة والتشكيلات الأمنية في شبوة وأبين، فضلا عن عمليات تجنيد ضمن تلك التشكيلات في أبين وشبوة.

وأضافت المصادر أن من بين الأسباب عدم التزام الشرعية وجناحها الإخواني في رفض محافظ شبوة للجان التحالف من النزول إلى المعسكرات، وكذلك إستمرار عمليات المداهمة والاعتقالات التعسفية في شبوة ووادي حضرموت وسقطرى والتي تستهدف قوات في النخبة ونشطاء من الانتقالي، ورفض إطلاق سراح العقيد محمد حسين الفيضي المختطف لدى مليشيات حزب الإصلاح، ويضاف إلى ذلك عدم الإلتزام بالتهدئة الإعلامية حيث صدرت تصريحات لوزراء ومسؤولين تستهدف جهود السعودية.

وبحسب المصادر فإن الشرعية تتهرب من تعيين محافظ ومدير أمن لعدن ومحافظات الجنوب، والشروع في تشكيل الحكومة، كما قامت بشن حملة عسكرية غاشمة إلى قبيلة آل حريز في وادي حضرموت التي أسفر عنها ضحايا من المدنيين العزل، وهي تصعيدات تتعارض مع اتفاق الرياض وتعرقل تنفيذه.

وأكدت المصادر أن هذه الأسباب وغيرها من الأسباب يقف خلفها حزب الإصلاح الذي يختطف قرار الشرعية، وهي التي تقف خلف إيقاف المباحثات حول تنفذ اتفاق الرياض منذ أيام.