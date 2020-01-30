شكرا لمتابعة خبر عن عدد صادم : للقتلى الحوثيين في المعارك الأخيرة .. قيادات رفيعة وضباط من العيار الثقيل (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقل عدد من الناشطين على وسائل الاتصال الاجتماعي قائمة جديدة تضم تسعين قيادياً ومقاتلاً حوثياً قتلوا خلال المعارك الأخيرة في الجوف ونهم ومأرب ١_زيد علي حسين ملفي الرزامي _عقيد _صعدة جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الحوثيين : يعلنون التصدي لهجوم عسكري كبير باتجاه العاصمة صنعاء والسيطرة على نهم واجزاء من الجوف (تفاصيل اكثر) شاهد : قيادي في المجلس الإنتقالي يكشف عن مبادرة جديدة ستطلق في الأيام القادمة (صورة) اول تعليق من الشرعية .. على بيان الحوثي حول نهم (نص التعليق) قوات الجيش الوطني تستعيد السيطرة على مواقع استراتجية في تخوم مأرب بعملية خاطفة عاجل : تفاصيل أكبر ضربة موجعة غير مسبوقة يتلقيها الحوثيين في ”نهم“ نفذها عنصران من الاستخبارات العسكرية (تطورات ساخنة) عاجل دقت ساعة الصفر : تعزيزات سعودية ضخمة هي االاولى من نوعها منذ توليها القيادة في عدن تتجه نحو الساحل الغربي لتحرير مدينة الحديدة (صورة وتفاصيل) ٢_ماجد صالح مرشد الزارعي __عقيد _صعدة ٣_يحيى محمد عبداللة شرف الدين عدلان__عقيد- صعدة ٤_شاكر حسين عبدالله ساتر _عقيد_ صعدة ٥_ سلطان حسين حسن محن __شيخ قبلي برتبة عقيد ذمار: ٦_ يحيى احمد صالح احمد القملاني_عقيد قائد معسكر الاستقبال والحشد بنهم _ صنعاء ٧_ صادق عزيز علي احمد المروني__عقيد_الامانة ٨_ محمد احمد رافع العياني-- مقدم --صعدة ٩_سعيد صالح صالح حزام الشيباني _مقدم _ عمران ١٠_احمد صالح احمد غبري-_مقدم ١١_ محمد مهدي محمد الصرابي _مقدم صعدة ١٢_ علي يحيى علي مفرح العياني_ قائد فصيل برتبة مقدم- -صعدة ١٣_ احمد محمد ناجي سعدان _ مقدم _صنعاء ١٤_ احمد يحيى احمد صالح علي الجرادي -- رائد ذمار ١٥_ احمد عبد الرحمن احمد عرارة --رائد- الامانة ١٦_علي حسين عبدالله القاسمي _ رائد-- صنعاء ١٧_احمد علي محمد الماخذي _رائد عمران ١٨_علي عبدالله صالح حمود مثنى _ اعلامي برتبة رائد_ عمران ١٩_ نصر ناصر محمد صالح القيري_ نقيب _صنعاء ٢٠_ طارق خالد علي قايد ردمان _نقيب_عمران ٢١_ يحيى احمد ناصر قايد وهاس _نقيب _ عمران ٢٢_ مروان احمد علي ابراهيم المنصوري __نقيب -- صنعاء ٢٣_محمد احمد محمد العجاج_ نقيب- ٢٤_ عبدالله حسين احمد محمد النجيمي -ملازم --ذمار ٢٥_ عبده احمد ناجي علي الرصاص _ملازم -إب ٢٦_ خالد عبدالله صالح الخولاني -- مشرف - ذمار ٢٧_ محمد عبد الحميد حميد مرحب _ملازم _ صنعاء ٢٨_ عبد الباسط رافع الرضي -ملازم-صنعاء ٢٩_ماجد احمد محسن زيد الخالدي _ ملازم تدخل سريع –ذمار ٣٠_عدنان احمد صالح حزام الشباني _ملازم -عمران ٣١_انس احمد صالح احمد العستوت_ملازم -ذمار ٣٢_ بشار عتيق ناصر مصلح العستوت--ملازم --ذمار ☆صعدة ٣٣_بكيل صالح احمد الصميري_حيدان ٣٤_حسين يحيى قاسم بطيح الطلاني _حيدان ٣٥_ مصطفى احمد فرحان النبعي _حيدان ٣٦_جهاد محمد دايل _---الصفراء ٣٧_احمد يحيى الجيلاني _--الصفراء ٣٨_جهاد محمد دايل _--الصفراء ٣٩_عيسى احمد محسن العلافي _سحار Advertisements ٤٠_ احمد عبد الحميد قاسم الدولة --سحار ٤١_خالد محسن علي سالم _ سحار ٤٢_ طاهر راشد حطاب علي الصيفي- سحار ٤٣_ وسيم حميد علي يحيى ناصر الصيفي-سحار ٤٤_ نبيل محسون مسفر حطمان الصيفي_ سحار ٤٥_دارس صالح عيضه محمد الصيفي--سحار ٤٦_علي حسين محمد عبد الخالق الكبسي ٤٧_عمر عبد الغني علي العركاضي ٤٨_ بندر فايز علي حماطي منذر ٤٩_محمد يحيى محمد شمس الدين ☆ صنعاء العاصمة والامانه ٥٠_حسين ضيف الله حسين الشريفي ٥١_ هاشم علي احمد هاشم احمد السيد ٥٢_ عمار محمد عبدالله راجح ٥٣_ هاشم يحيى يحيى احمد المنصور ٥٤_ محمد درهم سويد ٥٥_ مؤيد منير مهيوب الشرعبي ٥٦_ خالد قيني يحيى الحازي ٥٧_ فواز حزام محمد العبيدي ٥٨_ زياد محمد الحميري ٥٩_ فارس محمد مهيوب محمد عقلان ٦٠_ هشام محمد الحميدي ٦١_ ايوب علي ناجي صالح بنيان ٦٢_صالح عبدالله علي احمد جوهر ٦٣_ محمد احمد محمد ناصر الميندي ٦٤_ رشاد عبدالله علي القوسي ٦٥_ عبود مسعد صالح مثني السماوي ٦٦_ مازن محمد محمد احمد رشدي الفضلي ٦٧_علي عبدالله علي الصباري ٦٨_ نجيب محمد يحيى علي المقدشي ٦٩_ وائل علي حسين الوشلي ٧٠_ سعيد احمد غالب مجلي ٧١_خالد احمد عبدالله الرماس ٧٢_اسامة منصور علي عزيز القادمي ٧٣_امين صالح صالح علي جحا ٧٤_عبد الرحمن غيثان ٧٥_محمد عبدالله احمد الحمزي ٧٦_سياف علي علي صالح القشيري ٧٧_قاعس حمود احمد احمد الجون ٧٨_محمد مجاهد حسن الاعكم ٧٩_ مراد احمد علي بواح ذيبة ٨٠_ محمد مجاهد ثابت علي اليمني ٨١_ عبده حسن مستباني ٨٢_ برهان صالح عبدالله البحتة ٨٣_ نوح علي ناصر محمد عباس ٨٤_صفوان يحيى علي حسين مشرح *البيضاء ٨٥_ علي احمد المكلي ٨٦_ علي صالح كزم ٨٧_ حسن عايش الكليبي ٨٩_فريد عبدالله محمد حسين الرصاص ٩٠_علاء عبد الوهاب عبد الرحيم الجنيد _ اسعاف حربي

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