تعزيزات عسكرية : للحوثيين الي جبهة قتال جديدة بين البيضاء والعاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - عدد صادم : للقتلى الحوثيين في المعارك الأخيرة .. قيادات رفيعة وضباط من العيار الثقيل (الاسماء) عاجل : معارك طاحنة الان في الجوف وغارات جوية وتحليق للطيران بشكل مكثف ومستمر .. والجيش الوطني يحقق انتصارات نوعية والحوثي يتكبد خسائر فادحة (يحدث الان) شاهد : مقاتل حوثي يكتب وصية الى اسرته قبل ان يلقى مصرعه في الجوف الجنرال الاحمر : يتقدم في صفوف الجيش الوطني في جبة نهم .. لقيادة معركة إستعادة العاصمة صنعاء(صورة)

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