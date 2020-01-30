شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : قائد عسكري بارز في الجيش اليمني يفجر مفاجأة ..هذا ما يحدث في الجبهات بدون مزايدات وانتصارات وهمية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/30 الساعة 01:33 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر محامي الرئيس الراحل " محمد المسوري " تغريدة نقل فيها تطمينات من اللواء الركن "صغير بن عزيز" حول سير المواجهات المتصاعدة بين الجيش والحوثيين ونتائجها الميدانية . Advertisements " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : " اللواء الركن "صغير بن عزيز" يطمن الجميع من أرض الميدان بأن الجيش الوطني قادر على دحر الميليشيات الحوثية. ويؤكد بأن الجيش إتبع خطط إستراتيجية عسكرية جديدة في إستدراج الحوثيين. مبشرا بالنصر وإنهاء الإنقلاب وإستعادة الوطن".

مؤكدا أيضا. بأن مشروع الشرعية (الحياة) ومشروع الحوثي (الموت).

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