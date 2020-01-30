شكرا لقرائتكم خبر عن اخر ..مستجدات معارك الجوف حتى منتصف الليلة , اندلاع اشتباكات عنيفة وتعزيزات حوثية وتدخل عاجل لطيران التحالف ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/30 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تدور اشتباكات عنيفة في عدة محاور من جبهات القتال في مزوية بالمتون وصولا إلى جبال الغيل حتى مديرية الخلق المحيطة جميعها بمدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بالتزامن مع قصف متبادل للسلاح الثقيل وتحليق وقصف لطيران التحالف .

وقالت مصادر محلية مساء اليوم الأربعاء أن تعزيزات عسكرية تصل إلى مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بالتزامن مع اشتباكات تدور في عدة مديريات محيطة بها.

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وأضافت ان الحوثيين يدفعون بتعزيزات للسيطرة على محافظة الجوف بعد اعلانهم النفير العام منذ نهار اليوم الأربعاء .

هذا وشن طيران التحالف العربي أكثر من 13 غارة استهدف تعزيزات حوثية في فرضة نهم ومفرق الجوف وكذا جبهات مديرية مجزر.

