شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : طيران التحالف يستهدف مخازن اسلحة حوثية والانفجارات وألسنة اللهب تتصاعد بشكل مخيف في سماء صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/30 الساعة 02:29 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

شنت مقاتلات التحالف، مساء الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع الحوثيين جنوب العاصمة صنعاء.

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واستهدفت الغارات مخزن أسلحة للحوثيين في معسكر ريمة حميد في مديرية سنحان، ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المعسكر

كما شنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات على مواقع الحوثيين في نهم، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية ومصرع وإصابة من كانوا على متنها.

يأتي ذلك في ظل تواصل المعارك بين قوات الجيش والحوثيين في جبهات نهم شرقي العاصمة، تركزت أعنفها في محيط جبال يام الاستراتيجية.

