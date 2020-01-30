شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد قائد لواء عسكري بارز و مرافقية في الجيش اليمني ,في كمين مسلح غادر !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/30 الساعة 01:52 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

باشر مسلحون في منطقة سر بوادي حضرموت قياديا عسكريا في المنطقة الأولى بإطلاق الرصاص عليه وعلى مرافقيه. وذكرت مصادرمحلية أن مسلحين حاصروا القيادي العسكري في المنطقة العسكرية الأولى رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 135 مشاة بوادي حضرموت العميد يحي أبو عوجا، ورتبوا لكمين مسلح، في مجمع وادي سر، بوادي حضرموت، من جميع الجهات ما أدى إلى مقتل مرافقه العقيد عبدالعزيز الصوفي وجندي آخر. فيما نجا العميد ابو عوجا من الاغتيال بأعجوبة.

وأكدت مصادر محلية أن المنطقة العسكرية الأولى أرسلت حملة عسكرية معززة بالأسلحة المتوسطة الى المنطقة التي حدثت فيها عملية الاغتيال واشتبكت الحملة مع أبناء منطقة السر وسقط قتيل وعدد من الجرحى من أبناء المنطقة جراء الاشتباكات.



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