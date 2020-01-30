شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : قيادي حوثي بارز ,يرتكب جريمة مروعة ,وصادمة ..اقدم على قتل اسرتة, بما فيهم "والدية" والسبب ..ملازم, وافكار السيد الهالك حسين !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/30 الساعة 01:15 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

ذكرت مصادر محلية بمحافظة حجة، الثلاثاء، أن مشرف حوثي أقدم على قتل والديه وأحد إخوانه واستمر في مطاردة أخويه الصغيرين بالسلاح.

وقالت المصادر أن القاتل الحوثي يعد اليد اليمني للمدعو أبوالحسن مشرف المليشيا بمديرية بني قيس، ارتكب جريمته البشعة بقتل والديه وأخيه، وقام بمطاردة أحد إخوانه وأخته الصغرى لما يقارب الساعة، ولولا تدخل أهالي المنطقة لإنقاذهما من توحشه.

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وأشارت المصادر الى أنه تم نقل القتلى و اخويه الصغيرين الذي قام بمطاردتهما إلى أحد المستشفيات بالمديرية.

وتكررت حوادث قتل الوالدين من قبل أبنائهم المنضويين بصفوف المليشيا في محافظات ذمار وعمران والحديدة خلال الفترة القليلة الماضية، بفعل عمليات غسيل الدماغ من خلال المحاضرات التعبوية الطائفية التي يتلقاها عناصر المليشيا.