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عدن - ياسمين التهامي - لاول مرة منذ بدء الحرب هجوم سعودي غير مسبوق على حكومة الشرعية

اليمن في الاعلام الخارجي عكاظ هاجم كاتب سعودي الشرعية اليمنية واتهمها باللعب والفساد وتحويل الحرب في البلاد إلى كنز يدر الأموال الطائلة لمن أراد جنيها بغض النظر عن الدمار الإنساني والوطني لليمن نفسه وقال الكاتب والروائي السعودي عبده خال في مقال بصحيفة عكاظ السعودية بعنوان اليمن وازدراد الكيكة إن استمرارية الحرب منشؤها اختلاف قوى الشرعية والبحث عن استدامة الحرب لكي تظل كل قوة تبحث عن القطعة الكبيرة من الكيكة لكي تزدردها وأضاف عبده خال لو أن الحكومة الشرعية انتقلت إلى داخل اليمن ومارست سلطتها من الداخل لربما كانت عينا حاضرة وفارزة للقوى التي تعمل معها أو ضدها إلا أن بقاءها خارج اليمن سمح للطامعين بجني الأموال واللعب في خانتي معاك وضدك في آن واحد وأشار عبده خال إلى أنه مع مرور الوقت وتداخل القوى المتحاربة أفرزت النوعيات المستفيدة من مواصلة الحرب التي عملت على التخوين والتصنيف بحيث لا يجتمع الشمل ويظل الجميع في شقاق وشدد عبده خال على ضرورة أن تتحرك للشرعية باتجاه جمع الشمل للقوى التي تدعي أنها تحت مظلة الشرعية وهذا التحرك يستوجب أن تكون الحكومة الشرعية داخل اليمن لا أن تدير واقعا حربيا من خارجه واعتبر عبده خال بقاء الشرعية اليمنية في الخارج ساهم في تقوية قوى سياسية وعسكرية في أن تكون هي المسيرة لأوضاع المعركة وقال عبده خال ولأن هناك فائدة كبيرة عملت تلك القوى على مواصلة الاقتتال جديد اب برس : Advertisements

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