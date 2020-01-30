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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 30-01-2020? - آخر تحديث الخميس 30-1-2020? عاجل : قصف هستيري للتحالف على صنعاء المواقع المستهدفة الان جديد اب برس : Advertisements نعاء متابعة تشن مقاتلات التحالف الان عدة غارات على مواقع للحوثيين جنوب صنعاء وقال شهود عيان بأن طيران التحالفشن غارات استهدفت مواقع للحوثيين في معسكر ريمة حميد الواقع في إطار مديرية سنحان جنوب صنعاء نعاء متابعة تشن مقاتلات التحالف الان عدة غارات على مواقع للحوثيين جنوب صنعاء وقال شهود عيان بأن طيران التحالفشن غارات استهدفت مواقع للحوثيين في معسكر ريمة حميد الواقع في إطار مديرية سنحان جنوب صنعاء

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