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عاجل : قصف هستيري للتحالف على صنعاء المواقع المستهدفة الان

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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 30-01-2020? - آخر تحديث الخميس 30-1-2020?

عاجل : قصف هستيري للتحالف على صنعاء المواقع المستهدفة الان

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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نعاء متابعة تشن مقاتلات التحالف الان عدة غارات على مواقع للحوثيين جنوب صنعاء وقال شهود عيان بأن طيران التحالفشن غارات استهدفت مواقع للحوثيين في معسكر ريمة حميد الواقع في إطار مديرية سنحان جنوب صنعاء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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